Bolsas da Ásia fecham mistas, após dados chineses e em dia de “super 5ª feira”

As bolsas asiáticas fecharam mais uma vez sem direção única, na esteira de novos dados da balança comercial chinesa e à espera de grandes eventos desta “super quinta-feira” na Europa e EUA.

Na madrugada de hoje, os britânicos começaram a votar numa eleição legislativa que poderá dar vitória apertada ao Partido Conservador da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, segundo as últimas pesquisas de opinião. O pleito britânico será fundamental para o andamento das negociações do “Brexit”, como é conhecido o processo pelo qual o Reino Unido se retirará da União Europeia.

Ainda na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) anuncia sua decisão de política monetária na manhã desta quinta. Não há expectativa de mudanças na estratégia de estímulos monetários agressivos, mas investidores ficarão atentos a possíveis comentários do presidente do BCE, Mario Draghi, sobre a reversão da política atual mais adiante.

Já nos EUA, o ex-diretor do FBI James Comey depõe no Senado, a partir das 11h (de Brasília), sobre suposta interferência da Rússia durante a campanha eleitoral americana de 2016.

Os últimos números de comércio exterior da China superaram as expectativas, contribuindo para o tom positivo dos mercados do país. Em maio, as exportações chinesas medidas em dólares tiveram expansão anual de 8,7%, enquanto as importações saltaram 14,8% na mesma comparação. Analistas previam ganho de 7% nas exportações e aumento de 8,3% nas importações.

O índice Xangai Composto subiu 0,32% hoje, a 3.150,33 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou leve alta de 0,13%, a 1.852,86 pontos. Fora da China continental, o Hang Seng avançou 0,34% em Hong Kong, a 26.063,06 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,15% em Taiwan, a 10.225,78 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,38% em Tóquio, a 19.909,26 pontos, e o filipino PSEi recuou 0,55% em Manila, a 7.958,63 pontos, mas o sul-coreano Kospi subiu 0,15% em Seul, a 2.363,57 pontos.

Na Oceania, a bolsa da Austrália voltou ao azul, interrompendo uma sequência de três pregões negativos, ajudada por ações de grandes bancos do país. O S&P/ASX 200 teve ligeiro avanço de 0,17% em Sydney, a 5.676,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.