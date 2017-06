Bolsas da Ásia e do Pacífico fecham em alta, seguindo tom positivo de NY

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta sexta-feira, seguindo o bom desempenho dos mercados acionários de Nova York, mas de olho nos desdobramentos da decisão do presidente americano, Donald Trump, de retirar os EUA do acordo climático de Paris.

Ontem, as bolsas em Wall Street atingiram novos patamares recordes de fechamento, em meio à estabilização do petróleo e após dados melhores do que o esperado de criação de empregos no setor privado dos EUA.

Na manhã de hoje, investidores dos mercados globais estarão atentos ao relatório de emprego mensal dos EUA, conhecido como “payroll”, que engloba também a geração de postos de trabalho no setor público. O payroll é acompanhado de perto pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que, segundo analistas, deverá voltar a elevar juros na reunião de política monetária dos próximos dias 13 e 14.

O mercado de Tóquio liderou os ganhos hoje na Ásia, com o Nikkei avançando 1,60%, a 20.177,28 pontos, seu maior nível desde agosto de 2015. Também foi a primeira vez que o Nikkei superou a importante barreira psicológica dos 20 mil pontos desde dezembro de 2015.

Na China, o Xangai Composto teve leve alta de 0,09%, a 3.105,54 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,85%, a 1.788,60 pontos. Já em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,44%, a 25.924,05 pontos, e em Taiwan, o Taiex assegurou ganho de 0,65%, a 10.152,53 pontos, renovando o maior nível em 17 meses.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi também ficou no azul em Seul, com valorização de 1,16%, a 2.371,72 pontos, mas o filipino PSEi foi exceção e caiu 0,25% em Manila, a 7.907,66 pontos.

Continuam no radar os efeitos da decisão do governo dos EUA de abandonar o chamado Acordo de Paris, que tem como objetivo combater o aquecimento global. Trump afirmou ontem querer negociar um pacto que seja mais “justo” para os EUA, mas líderes europeus responderam que o atual acordo “não pode ser renegociado”.

Na Oceania, a bolsa da Austrália subiu pelo quarto dia seguido, impulsionada por ações dos quatro maiores bancos do país. O S&P/ASX 200 registrou alta de 0,87% em Sydney, a 5.788,10 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.