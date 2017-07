Bolsas asiáticas se recuperam de perdas recentes e fecham em alta

As principais bolsas da região da Ásia e do Pacífico encerraram o pregão desta segunda-feira majoritariamente em alta, em meio ao processo de recuperação de perdas recentes nesses mercados.

Como pano de fundo, a conclusão da reunião de líderes do G-20 (principais economias do planeta) teve pouco impacto nos mercados, pois causou menos discórdia do que o esperado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou as polêmicas de lado e poucos acordos previstos foram assinados.

Com a aparente calmaria, ajudou no movimento de recuperação das perdas recentes nos mercados acionários da região a visão do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) a respeito da economia do país, que deixou aberta a possibilidade de manutenção dos estímulos, na contramão dos principais bancos centrais do mundo. As medidas de expansão monetária são bem recebidas pelos investidores de risco.

Desta forma, a Bolsa de Tóquio fechou em alta de 0,76%, aos 20.080,98 pontos, a de Seul teve valorização de 0,09%, para 2.382,10 pontos, e a de Hong Kong saltou 0,63%, para 25.550,06 pontos.

Na Austrália, o índice S&P/ASX200 teve valorização de 0,36%, para 5.724,40 pontos. Na semana anterior, a Bolsa de Sydney teve queda acumulada de 0,31%. No pregão de hoje, destaque para a alta dos bancos: Commonwealth avançou 0,83%, Medibank Private saltou 1,06% e National Bank ganhou 0,87%. Entre as principais mineradoras, a BHP Billiton recuou 0,28% e a Fortescue perdeu 1,93%, enquanto a Rio Tinto subiu 0,09%.

No campo econômico, a China informou que o índice de preços ao consumidor subiu 1,5% em junho na taxa anual, enquanto os preços ao produtor saltaram 5,5% em igual comparação. Ambos os números vieram em linha do que o aguardado pelo mercado e não surpreenderam os investidores.

O que pressionou as bolsas da China foi a preocupação com o ritmo de listagem de novas das ofertas públicas iniciais de ações. Na Bolsa de Xangai, o índice Xangai Composto recuou 0,17%, para 3.212,63 pontos. Em Shezhen, o índice composto cedeu 0,67%, para 1.905,37 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.