Bolsas asiáticas fecham sem direção única, na expectativa para eventos de amanhã

As bolsas asiáticas mantiveram o padrão dos últimos dias e fecharam sem direção única nesta quarta-feira, à espera de eventos da semana que poderão influenciar os mercados financeiros.

Amanhã, investidores do mundo inteiro estarão atentos às eleições gerais do Reino Unido e à decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na Europa, e também ao depoimento do ex-diretor do FBI James Comey, no Senado americano, sobre suposta interferência da Rússia durante a campanha presidencial dos EUA do ano passado.

Em Tóquio, o índice Nikkei terminou a sessão de hoje praticamente estável, com alta marginal de 0,02%, a 19.984,62 pontos. Já o sul-coreano Kospi voltou de um feriado com baixa de 0,36% em Seul, a 2.360,14 pontos.

As bolsas chinesas, por sua vez, tiveram valorização significativa, em meio a sinais de alívio na regulação bancária. O Xangai Composto subiu 1,23%, a 3.140,32 pontos, registrando a maior alta em duas semanas, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,19%, a 1.850,53 pontos.

Circulam rumores de que o órgão de supervisão bancária da China dará aos bancos locais tempo adicional para submeterem relatórios sobre suas finanças.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng apresentou ligeira queda de 0,09% em Hong Kong, a 25.974,16 pontos, o Taiex mostrou ganhou marginal de 0,04% em Taiwan, a 10.209,99 pontos, e o filipino PSEi subiu 0,62% em Manila, a 8.002,32 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou estável, com o S&P/ASX 200 a 5.667,20 pontos em Sydney, após dados econômicos melhores do que o esperado. No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália teve expansão anual de 1,7%, um pouco maior do que o ganho de 1,6% previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Com informações da Dow Jones Newswires.