Bolsas asiáticas fecham sem direção única, após decisões do Fed e do BoJ

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

Como se previa, o Fed ontem manteve seus juros inalterados e anunciou que começará a reduzir seu gigantesco balanço patrimonial, hoje de US$ 4,5 trilhões. O BC americano, porém, também sinalizou que poderá aumentar juros por uma terceira vez este ano, o que ajudou a impulsionar o dólar e os juros dos Treasuries nos negócios de quarta-feira.

Já nesta madrugada, o BoJ manteve as condições atuais de sua política, incluindo a meta do rendimento dos bônus de 10 anos em torno de zero, a taxa de depósitos em -0,1% e as compras anuais de bônus governamentais em cerca de 80 trilhões de ienes (US$ 713 bilhões).

Houve dissidência, no entanto, na decisão do BC do Japão. o novo membro do conselho monetário do BoJ, Goushi Kataoka, votou contra a manutenção das metas para as taxas de juros, com o argumento de que são insuficientes para que a instituição cumpra o objetivo de atingir inflação de 2% até março de 2020.

O voto dissidente de Kataoka pesou no mercado japonês e o índice Nikkei reduziu ganhos que haviam chegado a 0,8% durante o pregão, fechando hoje com alta de 0,18% em Tóquio, a 20.347,48 pontos.

Na China continental, os índices acionários recuaram para as mínimas no fim da sessão, pressionados por ações do setor imobiliário e ligadas a metais e carvão. O Xangai Composto caiu 0,24%, a 3.357,81 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou queda de 0,84%, a 1.995,42 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve baixa marginal de 0,06% em Hong Kong, a 28.110,33 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,24% em Seul, a 2.406,50 pontos, mas o Taiex subiu 0,56% em Taiwan, a 10.578,44 pontos, e o filipino PSEi avançou 0,82% em Manila, a 8.286,86 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pela terceira sessão consecutiva, em meio a uma retração quase generalizada que teve apenas o setor de energia como exceção. O índice S&P/ASX 200 caiu 0,94% em Sydney, a 5.655,40 pontos, terminando o dia no menor nível em sete meses e meio. Com informações da Dow Jones Newswires.