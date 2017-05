Bolsas asiáticas fecham em alta, apesar de rebaixamento da China pela Moody’s

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, seguindo o tom positivo dos mercados acionários de Nova York e favorecidas pela recente sequência de ganhos do petróleo, e apesar do rebaixamento da China pela Moody’s.

Ontem, as bolsas americanas avançaram moderadamente em Wall Street, graças principalmente ao bom desempenho de ações do setor financeiro. Já o petróleo subiu pela quinta sessão consecutiva, na expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decida estender os atuais cortes na produção da commodity para além de junho, em reunião que terá amanhã em Viena.

Como resultado, ficou em segundo plano a decisão da Moody’s, no fim da noite de ontem, de rebaixar a nota de crédito da China pela primeira vez desde 1989, de Aa3 para A1, a mesma do Japão. A Moody’s prevê que a força financeira da China irá se deteriorar gradualmente ao longo dos próximos anos, à medida que a dívida do país crescer e sua economia desacelerar.

Segundo analistas, porém, é improvável que a demanda regional por bens e serviços da China seja afetada pelo rebaixamento.

Apagando parte de perdas do pregão anterior, o índice Xangai Composto teve alta marginal de 0,07% hoje, a 3.064,08 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,53%, a 1.798,87 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,66% em Tóquio, 19.742,98 pontos, também beneficiado por um enfraquecimento do iene ante o dólar, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou alta de 0,24% em Seul, a 2.317,34 pontos, o Hang Seng avançou 0,10% em Hong Kong, a 25.428,50 pontos, o Taiex apresentou ganho de 0,37% em Taiwan, a 10.044,42 pontos, e o filipino PSEi subiu 0,33% em Manila, a 7.837,82 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,2% no índice S&P/ASX 200, a 5.769,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.