A principal bolsa da Índia, a de Mumbai, fechou em nova máxima histórica pelo terceiro pregão seguido nesta quarta-feira, impulsionada por balanços melhores do que o esperado de grandes empresas e com a expectativa de que as chuvas de monção virão mais cedo do que o normal.

O S&P BSE Sensex, índice das principais ações negociadas em Mumbai, subiu 0,3%, ao nível inédito de 30.658,77 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.