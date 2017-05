Bolsa de Tóquio tem 2º dia de estabilidade, mas iene pressiona exportadoras

A Bolsa de Tóquio fechou praticamente estável pelo segundo pregão consecutivo nesta terça-feira, mas a valorização do iene frente ao dólar pesou em ações de exportadoras.

O índice Nikkei teve baixa marginal de 0,02% na capital do Japão, encerrando os negócios a 19.677,85 pontos.

Um aumento na aversão a risco fortaleceu a demanda pelo iene, que ganhou terreno em relação ao dólar durante a madrugada. Segundo analistas, incertezas foram geradas por problemas com o pacote de ajuda à Grécia e por pesquisas que mostram liderança mais apertada do Partido Conservador da primeira-ministra britânica, Theresa May, em pesquisas de intenção de voto que precedem a eleição geral do dia 8 de junho.

O iene valorizado prejudicou hoje papéis de exportadoras, como os da fabricante de equipamentos ópticos Olympus (-1,23%) e da empresa de autopeças Aisin Seiki (-0,71%). Com informações da Dow Jones Newswires.