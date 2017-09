Bolsa de Tóquio fecha praticamente estável, à espera de Fed e BoJ

A Bolsa de Tóquio fechou praticamente estável nesta quarta-feira, à espera das decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

O índice Nikkei terminou o pregão com ligeira alta de 0,05%, a 20.310,46 pontos, atingindo nova máxima em dois anos, depois de saltar quase 2% ontem.

O Fed anuncia sua decisão na tarde de hoje, mas não deverá elevar juros. Por outro lado, o BC americano poderá anunciar o início da redução de seu gigantesco balanço patrimonial, que é composto por trilhões de dólares em Treasuries e títulos hipotecários.

Já o BoJ deve concluir sua reunião nas primeiras horas de quinta-feira, mas não há expectativa de que altere sua política de agressivos estímulos monetários.

Nesta madrugada, a movimentação foi mais significativa no mercado de bônus do governo japonês (JGBs), com queda de meio ponto-base nos juros de papéis de 30 e 40 anos, a 0,83% e 1,035%, respectivamente. Por outro lado, o rendimento do JGB de 10 anos subiu um pouco, a 0,03%. Fonte: Dow Jones Newswires.