Bolsa de Tóquio fecha em queda, em meio a expectativas com Fed e BoJ

A Bolsa de Tóquio encerrou o pregão desta segunda-feira em queda, em um dia de poucas negociações. A sessão foi influenciada pelas expectativas em relação às decisões de política monetária nos Estados Unidos, na quarta-feira, e no Japão, na sexta.

A espera pelos posicionamentos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) causaram uma leve valorização do iene, o que é desfavorável ao setor exportador japonês. Os investidores também digeriram os resultados eleitorais no Reino Unido, cujo resultado oficial somente saiu na sexta-feira após o encerramento dos negócios na Ásia.

Desta forma, o índice Nikkei recuou 0,52%, para 19.908,58 pontos. Entre os destaques de baixa, os papéis da fabricante de eletroeletrônicos Sharp cederam 3,23% e do Mitsubishi UFJ Financial Group caíram 0,19%. Fonte: Dow Jones Newswires.