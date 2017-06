Bolsa de Tóquio fecha em leve queda, em meio à cautela antes de Fed e BoJ

A Bolsa de Tóquio encerrou o pregão desta terça-feira em leve queda, na expectativa dos investidores em relação às decisões de política monetária do Japão e dos Estados Unidos. O índice Nikkei teve leve queda de 0,05%, para 19.898,75 pontos.

Em um dia de cautela, a cotação do dólar foi influenciada pelo provável aumento de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que anuncia a sua decisão na quarta-feira. O mesmo ocorreu com o iene, no aguardo da decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), que ocorre no final da semana.

A taxa de câmbio dólar/iene tem bastante peso nos preços dos ativos de renda variável, uma vez que grande parte das ações cotadas em Tóquio é de empresas exportadoras.

Entre o noticiário corporativo, as ações da fabricante de semicondutores Renesas Electronics saltaram 10,90%, depois de anunciar um preço de venda para a oferta secundária de ações. Fonte: Dow Jones Newswires.