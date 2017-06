Bolsa de Tóquio fecha em leve queda, com cautela de operadores antes do Fed

A Bolsa de Tóquio encerrou o pregão desta quarta-feira em leve queda, influenciada pela cautela dos investidores antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

Os investidores japoneses esperam para entender qual a sinalização que o Fed dará a respeito dos juros até o final do ano, o que vai influenciar no valor do dólar ao redor do mundo. A instituição anuncia a decisão às 15h (de Brasília) desta quarta-feira.

A adoção de um tom menos agressivo em relação à política monetária pode diminuir o ímpeto da moeda americana ante as principais divisas, entre elas o iene, que, caso enfraqueça, afeta na receita das empresas exportadoras do Japão.

Entre as blue chips, os papéis da Toshiba recuaram 3,95%, do Mizuho Financial cederam 0,35% e do Mitsubishi UFJ perderam 0,64%.

O índice de referência Nikkei terminou em baixa de 0,08%, em 19.883,52 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.