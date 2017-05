Bolsa de Tóquio fecha em leve alta, favorecida por balanços positivos

A Bolsa de Tóquio fechou em leve alta nesta quarta-feira, favorecida por balanços positivos no âmbito doméstico e menores preocupações com o cenário político na Europa, após a recente vitória do centrista Emmanuel Macron na eleição presidencial francesa.

O índice Nikkei subiu 0,29% hoje na capital japonesa, a 19.900,09 pontos, atingindo o maior nível em 17 meses.

Segundo analistas, porém, movimentos de realização de lucros vêm pressionando o Nikkei, tornando mais difícil que o índice ultrapasse a importante barreira psicológica dos 20 mil pontos.