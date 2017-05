Bolsa de Tóquio fecha em baixa, em meio a crise política nos EUA

A Bolsa de Tóquio fechou em baixa nesta quarta-feira, à medida que incertezas políticas nos EUA enfraqueceram o dólar em relação ao iene e pressionaram os juros dos Treasuries durante a madrugada.

O índice Nikkei caiu 0,53%, encerrando o pregão na capital japonesa a 19.814,88 pontos.

Nos últimos dias, voltaram a surgir dúvidas sobre a capacidade do presidente dos EUA, Donald Trump, de aprovar amplas reformas no Congresso americano, em meio a uma crise política gerada por notícias de que o republicano compartilhou informações confidenciais durante encontro com autoridades russas na Casa Branca, na semana passada, e de que teria pedido ao ex-diretor do FBI James Comey que encerrasse uma investigação sobre o ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn.

A valorização do iene frente ao dólar pesou em ações de exportadoras negociadas em Tóquio, caso das montadoras Honda (-1,01%) e Toyota (-0,97%).

Já a queda nos rendimentos dos Treasuries prejudicou seguradoras japonesas, que são grandes investidoras em papéis de dívida. A Dai-ichi Life e a T&D Holdings sofreram tombos de 3,95% e 3,59%, respectivamente. Com informações da Dow Jones Newswires.