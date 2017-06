Bolsa de Tóquio fecha em baixa

A Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 0,38% nesta quinta-feira, decepcionada com as cifras do crescimento e atenta às eleições legislativas no Reino Unido.

O índice Nikkei perdeu 75,36 pontos, a 19.909,26 pontos e o índice Topix fechou em baixa de 0,42%, a 1.590,41 pontos.