Bolsa de Tóquio fecha em alta, mas reduz ganhos após decisão do BoJ

A Bolsa de Tóquio fechou em alta nesta quinta-feira, mas perdeu parte da valorização de mais cedo durante a segunda metade do pregão, na esteira da decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

Como se previa, o banco central japonês manteve hoje sua política inalterada, incluindo a taxa de depósitos em -0,1% e as compras anuais de bônus governamentais em cerca de 80 trilhões de ienes (US$ 713 bilhões). Por outro lado, o novo membro do conselho monetário do BoJ, Goushi Kataoka, votou contra a manutenção das metas para as taxas de juros, com o argumento de que são insuficientes para que a instituição cumpra o objetivo de atingir inflação de 2% até março de 2020.

O índice Nikkei terminou os negócios na capital japonesa com modesto ganho de 0,18%, a 20.347,48 pontos, depois de chegar a avançar 0,8% durante o pregão. De qualquer forma, o Nikkei vem se valorizando há quatro sessões consecutivas e está nos maiores níveis em dois anos.

O avanço no mercado japonês também veio após o anúncio de política monetária do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA). Também como previsto, o Fed deixou ontem os juros inalterados e anunciou que começará a reduzir seu balanço patrimonial, mas também sinalizou a possibilidade de um terceiro aumento de juros ainda este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.