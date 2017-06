Bolsa de Tóquio fecha em alta, com impulso de empresas exportadoras

A Bolsa de Tóquio encerrou o pregão desta terça-feira em alta, impulsionada por ações de empresas exportadoras. O índice Nikkei fechou com valorização de 0,36%, aos 20.225,09 pontos.

À espera do discurso da presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Janet Yellen, previsto para o começo da tarde, o dólar se valorizou ante as moedas rivais, entre as quais o iene. Desta forma, os papéis de companhias exportadoras japonesas, que têm peso forte no índice Nikkei, se destacaram entre as principais altas.

A empresa de tecnologia Fujitsu terminou a sessão com ganhos de 3,13%. A siderúrgica Nippon Steel & Sumitomo teve valorização de 2,67%. Fonte: Dow Jones Newswires.