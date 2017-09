Bolsa de Tóquio fecha em alta com iene fraco, apesar de míssil norte-coreano

A Bolsa de Tóquio fechou em alta nesta sexta-feira, beneficiada pelo enfraquecimento do iene em relação ao dólar, apesar de notícias de que a Coreia do Norte lançou ontem um novo míssil que sobrevoou o território do Japão.

O teste de míssil veio após o regime norte-coreano ameaçar “afundar” o Japão por ter apoiado recentes novas sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) contra Pyongyang.

O Nikkei terminou o dia com ganho de 0,52%, a 19.909,50 pontos. Ao longo da semana, o índice japonês acumulou valorização robusta, de 3,29%, a maior desde novembro do ano passado.

O iene ganhou força logo após o lançamento do míssil norte-coreano, mas acabou revertendo direção ante o dólar durante a madrugada, favorecendo ações de exportadoras negociadas em Tóquio.

Já no mercado de bônus do governo japonês (JGBs), o rendimento do papel de 10 anos caiu 1,5 ponto-base hoje, a 0,02%. Fonte: Dow Jones Newswires.