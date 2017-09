Bolsa de Tóquio fecha em alta com desvalorização do iene

A Bolsa de Tóquio fechou em alta nesta segunda-feira, ajudada pela fraqueza do iene ante o dólar, fator que normalmente sustenta ações de exportadoras negociadas no mercado japonês.

O Nikkei subiu 0,50% hoje, a 20.397,58 pontos, atingindo seu maior nível em dois anos.

Investidores em Tóquio também estão atentos ao cenário político, uma vez que espera-se que o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, convoque uma eleição para renovar a câmara baixa do Parlamento.

No mercado de bônus do governo japonês (JGBs), os juros dos papéis de mais longo prazo, de 20 e 30 anos, subiram meio ponto-base durante a madrugada, a 0,545% e 0,820%, respectivamente, após uma operação de compra de JGBs realizado pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

Já o rendimento do JGB de 10 anos ficou estável, a 0,02%, após um discurso sem novidades do presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, em que ele reiterou a promessa de buscar a meta de inflação de 2%. Fonte: Dow Jones Newswires.