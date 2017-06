Bolsa de Tóquio fecha em alta, com ajuda do setor financeiro e exportador

A Bolsa de Tóquio encerrou o pregão desta sexta-feira em alta, impulsionada pelo bom desempenho de ações dos setores financeiro e exportador.

Diante da visão de que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) continuará a manter os estímulos à economia japonesa, que enfrenta uma crônica baixa inflação, os papéis de bancos se valorizaram. As ações do Mizuho Financial Group subiram 1,17% e do Mitsubishi UFJ Financial ganharam 1,62%.

Por sua vez, o enfraquecimento do iene ante o dólar também impulsionou as ações de empresas exportadoras. O dólar ganhou força durante a tarde de quinta-feira, depois de o depoimento do ex-diretor do FBI James Comey ter sido menos prejudicial à imagem do presidente americano, Donald Trump, do que o esperado pelo mercado.

A blue-ship japonesa Toshiba saltou 5,32% enquanto a Toyota Motor avançou 0,55%. Fonte: Dow Jones Newswires.