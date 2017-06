Bolsa de Tóquio fecha em alta, beneficiada por iene mais fraco

A Bolsa de Tóquio estendeu os ganhos da sexta-feira, fechando novamente no sinal azul nesta segunda-feira. O índice Nikkei fechou em alta de 0,62%, em 20.067,75 pontos.

O fortalecimento do dólar ante o iene ajudou as ações, já que esse movimento no câmbio favorece as exportadoras do Japão. Além disso, investidores ainda reagiam à sinalização do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) da semana passada de que deve manter uma política relaxada por mais tempo.

Pesquisas recentes mostraram uma apoio menor ao primeiro-ministro Shinzo Abe e alguns especulam se ele pode fazer mudança no gabinete nas próximas semanas. Não é esperada, porém, nenhuma alteração importante nas pastas que formulam a política econômica. Fonte: Dow Jones Newswires.