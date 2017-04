Bolsa de Tóquio fecha com maior valorização em 6 semanas

A Bolsa de Tóquio fechou com o maior ganho em seis semanas nesta segunda-feira, à medida que a fraqueza do iene ante o dólar impulsionou ações japonesas na esteira do primeiro turno da eleição presidencial francesa.

O índice Nikkei teve alta de 1,37% hoje, encerrando o pregão a 18.875,88 pontos.

Ontem, o centrista Emmanuel Macron venceu a primeira etapa da corrida presidencial na França, ficando um pouco à frente de Marine Le Pen, candidata da extrema direita temida nos mercados financeiros por defender que o país abandone o euro. Macron e Le Pen disputarão um segundo turno em 7 de maio.

Com o resultado da eleição francesa, investidores em Tóquio deixaram de buscar segurança no iene e mostraram apetite por ativos considerados mais arriscados, como ações.

Entre companhias com valor de mercado equivalente a pelo menos US$ 10 bilhões, a Sony foi destaque hoje na capital japonesa, com um salto de 3,84% em seus papéis, após fazer estimativas mais otimistas de seu desempenho no ano fiscal encerrado em março. Com informações da Dow Jones Newswires.