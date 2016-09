BoJ mantém taxa de depósitos em -0,1%, mas cria meta para juro de 10 anos

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) decidiu há pouco manter a taxa cobrada sobre certos depósitos bancários em -0,1%, após reunião de política monetária iniciada ontem. A taxa negativa está em vigor desde fevereiro.

O BC japonês anunciou que manterá em 6 trilhões de ienes o volume de fundos de índices de ações (ETFs, na sigla em inglês) que compra anualmente. A autoridade monetária do país também optou por manter inalteradas as compras de bônus do governo (JGBs) – seu principal instrumento de política monetária -, em 80 trilhões de ienes.

Como esforço adicional para combater a persistente deflação que atinge a economia japonesa, o BoJ comunicou que passará a trabalhar com uma meta para a taxa de juros em 10 anos. A medida vem na esteira de uma revisão interna sobre as tentativas, até então frustradas, de levar a inflação no país a 2% ao ano em um horizonte de até dois anos. Alinhado à meta de inflação, o novo alvo foi estipulado em torno de 0%. Fonte: Dow Jones Newswires.