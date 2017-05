Blairo Maggi diz que empresários defendem proteção ao Brasil durante a crise

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou na noite desta segunda-feira, 29, que empresários e investidores pediram a membros do governo que o Brasil fosse protegido durante a crise. “Uma palavra que poderia resumir (o desejo dos empresários) é o seguinte: a gente tem que proteger o Brasil. Protege o presidente, que protege o Brasil, que protege a economia”, disse Maggi, após jantar que contou com a participação do presidente Michel Temer no âmbito do Fórum de Investimentos Brasil 2017, em São Paulo.

Quando perguntado se o discurso dos empresários significava manter o presidente no cargo, o ministro relativizou. “Não… Pode ser que sim”, disse. “O espírito da frase é esta: nós temos que proteger o Brasil, tem que passar um pouco essa crise, tem que fazer com que essa coisa ande”, afirmou Maggi.