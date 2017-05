Biotecnologia: prejuízo da Amyris aumenta 144%, para US$ 37,4 milhões

São Paulo, 15/05 – A norte-americana Amyris, que atua no ramo de produtos renováveis, registrou prejuízo líquido de US$ 37,4 milhões, ou US$ 0,13 por ação, no primeiro trimestre de 2017. O prejuízo foi 144% maior do que o verificado em igual período do ano anterior, de US$ 15,3 milhões, ou US$ 0,07 por ação. O prejuízo líquido ajustado, que exclui itens não recorrentes, foi de US$ 38,2 milhões, ou US$ 0,13 por ação.

A receita no trimestre totalizou US$ 13,0 milhões, aumento de 47% ante os US$ 8,8 milhões obtidos um ano antes. O desempenho foi impulsionado principalmente por um crescimento de 164% nas vendas de produtos, principalmente nos segmentos de cuidados pessoais e de saúde e nutrição.