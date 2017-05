Bienal de Arte de Veneza começa sábado e reúne 120 artistas

VENEZA, 8 MAI (ANSA) – Com 120 artistas de 51 países, começará no próximo sábado (13) a 57ª Bienal de Arte de Veneza, na Itália. Além da programação oficial, ocorrerão mais de 20 eventos paralelos, entre mostras e festas exclusivas, durante os seis meses de bienal.

Neste ano, o presidente da Bienal de Veneza, Paolo Baratta, decidiu não impor um tema. “Isso para que haja livre diálogo entre os artistas e o público”, explicou. O objetivo é que as obras de arte retratem problemáticas da sociedade atual, como imigração, desiguldades sociais, crise financeira, colapso do mercado de trabalho e até a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o chamado “Brexit”. Para a exposição principal, “Viva Arte Viva”, foram convidados 120 artistas de várias partes do mundo, sendo que 103 deles participarão pela primeira vez da mostra oficial. Da América Latina, há representantes do Brasil, Chile, Argentina, México, Uruguai, Peru, Cuba, Guatemala, Venezuela e Bolívia. Os brasileiros serão representados por Ayrson Heráclito, Ernesto Neto e Paulo Bruscky. Já no Pavilhão do Brasil, estará a artista mineira Cinthia Marcelle. A curadoria do espaço é de Jochen Volz e a realização, da Bienal de São Paulo. Assim que chegar à mostra, o público será recepcionado pelo artista norte-americano Dawn Kaspar, que fará performances e interagirá com os espectadores durante os seis meses de Bienal de Arte de Veneza. Também será possível ver obras do primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, um artista que virou político, mas que ainda usa seu tempo livre para criar. O interior da Bienal será formado por nove pavilhões temáticos (além dos nacionais de vários países), passando pelo dos “artistas e dos livros, do tempo e do infinito, das alegrias e dos medos e do espaço comum”. Por fim, estará o pavilhão “das cores”. Interações inusitadas também irão compor a agenda do evento, desde um artista que montará em um cavalo seguido por 70 mulheres quanto outro que jantará semanalmente com o público para discutir ideias. A Bienal de Arte de Veneza ocorre desde 1895 e inclui obras de arquitetura, artes visuais, música, teatro, dança e cinema. Mais informações em http://www.labiennale.org (ANSA)