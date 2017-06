Bibi Ferreira é a entrevistada de hoje no Conversa com Roseann Kennedy

Com 95 anos de idade e 76 de carreira, Bibi Ferreira revela uma grande disposição quando sobe aos palcos. Uma das divas do teatro brasileiro, Bibi promove uma verdadeira sintonia entre o palco e a plateia e mostra grande versatilidade em seus espetáculos. Ela é a entrevistada de hoje (19) do programa Conversa com Roseann Kennedy, da TV Brasil, que vai ao ar às 21h30.

A atriz, produtora, cantora e diretora fala dos segredos de sua longevidade, de seus sucessos e dos amigos de vida e carreira que viraram sua verdadeira família. Atualmente, Bibi realiza dois shows: Bibi canta Sinatra, interpretando o repertório de Frank Sinatra; e 4X Bibi, com músicas de Edith Piaf, Amália Rodrigues, Carlos Gardel e Frank Sinatra.

Sobre a escolha de seu repertório, em quatro idiomas – inglês, francês, português e espanhol, Bibi diz que o público vem sempre em primeiro lugar. “Eu nunca penso no que eu quero, no que eu gosto, eu tenho que pensar sempre em relação à plateia. A plateia é a que gosta, a que quer, a que deseja”, disse.

Filha do grande ator Procópio Ferreira, Bibi é responsável por muitos marcos do teatro brasileiro ao longo do século 20. Sua primeira aparição nos palcos foi aos 24 dias de idade, substituindo uma boneca na peça Manhãs de Sol, de Oduvaldo Viana.

Bibi conta que toma pequenos cuidados para preservar a vitalidade.“Manter a voz é uma questão de saúde, de respeito à saúde e de se comportar devidamente. Não falar muito alto, não tomar muito álcool, dormir o máximo que puder. Então é importante que você guarde tudo isso para quando você estiver no palco”, explicou.

Orgulhosa de sua carreira, Bibi atribui o resultado de seu sucesso à sua entrega ao trabalho, e diz que nada seria possível sem amor. “O amor é tudo. Se não houver amor, não há nada”.