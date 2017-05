Bia Haddad leva virada e é eliminada nas quartas de final em Praga

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia levou uma dura virada nesta quinta-feira e se despediu do Torneio de Praga, na República Checa, na fase de quartas de final. A número 1 do Brasil foi batida pela local Kristyna Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2.

Apesar da derrota, Bia se despede do torneio checo com bons motivos para comemorar. Em grande momento na temporada, ela emplacou cinco vitórias consecutivas no saibro de Praga, sendo três triunfos na fase de qualifying.

Na chave principal, foram duas vitórias. Uma delas foi a sua maior da carreira. Na quarta-feira, ela derrotou a experiente australiana Samantha Stosur, ex-número quatro do mundo e atual 19ª do ranking, e campeã do US Open de 2011 – também foi vice-campeã em Roland Garros, no ano anterior.

O bom momento nesta altura da temporada também é celebrada pela tenista, atual 144ª do mundo, por causa das dificuldades enfrentadas no fim do ano. Ela fez pré-temporada atrasada no início do ano por causa de acidente doméstico que sofreu em dezembro. Acabou voltando ao circuito disputando torneios de nível ITF, na metade de fevereiro. E, já neste início de maio, consegue emplacar bons resultados.

Bia tenta somar pontos no ranking não somente para entrar no qualifying de Roland Garros como também para entrar como cabeça de chave, o que evitaria adversárias mais complicadas na briga por uma vaga na chave principal do Grand Slam francês.

Nesta quinta-feira, Bia fez duelo equilibrado contra Pliskova, 58ª do ranking, no set inicial. Mas, nas duas parciais seguintes, as oscilações no serviço começaram a fazer diferença em favor da rival. A brasileira não acertou nenhum ace e ainda registrou duas duplas faltas. A checa, por sua vez, cravou 12 aces e emplacou cinco quebras de saque, sacramentando a virada sobre Bia após 2h03min de confronto.

Na briga pela vaga na semifinal, Pliskova vai enfrentar a vencedora do duelo entre a croata Ana Konjuh e a letã Jelena Ostapenko. Ainda nesta quinta, Barbora Strycova bateu Katerina Siniakova em confronto de tenistas da casa, por 6/3, 5/7 e 6/3. Na semifinal, Strycova enfrentará a alemã Mona Barthel, que eliminou a italiana Camila Giorgi por 7/6 (7/0) e 7/6 (8/6).