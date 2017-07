Bia admite que cansaço de parceira pesou em queda nas duplas em Wimbledon

Beatriz Haddad Maia, tenista número 1 do Brasil, se despediu nesta segunda-feira de Wimbledon. Eliminada na segunda rodada da chave de simples, ela caiu nas oitavas de final nas duplas, ao lado da croata Ana Konjuh. Elas foram batidas pela romena Monica Niculescu e pela taiwanesa Hao-Ching Chan, cabeças de chave número 9, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4.

Ao fim do jogo, Bia admitiu que o cansaço pesou no desempenho da dupla. Sua parceira vinha de jogo contra a norte-americana Venus Williams, disputada poucas horas antes, pela chave de simples. “Hoje nós erramos muitas bolas fáceis, a Ana sentiu o cansaço da partida de simples, acho que isso contou bastante. Ela saiu da simples, tinha perdido e teve que jogar quase que em seguida, mas faz parte”, ponderou a brasileira.

Com a queda, Bia encerrou sua primeira experiência em Wimbledon. Ela jogou na chave principal pela primeira vez na carreira. E já obteve sua primeira vitória. “Foi uma ótima experiência aqui em Londres, só tenho a agradecer. Saio feliz, confiante, cada vez mais acreditando em mim. Foi uma semana muito boa, consegui cumprir com os objetivos que havia colocado com o German (Gaich, técnico)”, avaliou.

Depois de uma sequência de torneios pela Europa, a brasileira voltará ao Brasil nos próximos dias para seguir sua preparação para o restante da temporada, que ainda terá o US Open, quarto e último Grand Slam do ano.

JOGO ADIADO DE DEMOLINER – Na disputa da chave de duplas masculina, Marcelo Demoliner não conseguiu finalizar seu jogo das oitavas de final nesta segunda. Por falta de iluminação natural, o duelo dele ao lado neozelandês Marcus Daniell, contra os irmãos britânicos Ken e Neal Skupski, foi adiado para terça-feira.

Os tenistas da casa lideravam o placar por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 7/6 (9/7), quando o árbitro decidiu interromper a partida no fim da tarde desta segunda.