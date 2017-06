Bethe Correia provoca e é nocauteada por Holly Holm no UFC Cingapura

A brasileira Bethe Correia foi derrotada pela norte-americana Holly Holm na luta principal do UFC Cingapura, disputado neste sábado no país asiático. Bethe foi nocauteada por um chute alto acertado em cheio pela adversário com 1min09s disputado do terceiro assalto.

O resultado serviu de recuperação para Holm, que não vencia um combate desde que desbancou a favorita Ronda Roussey em 2015. De lá para cá, vinha de três derrotas consecutivas, inclusive na luta pelo cinturão do peso-pena diante de Germaine de Randamie.

Holm tinha o favoritismo no combate deste sábado, mas o que se viu nos dois primeiros assaltos foi uma luta morna, com pouca atividade das atletas, o que rendeu até uma bronca do árbitro, que exigiu mais agressividade. A morosidade do duelo fez com que as primeiras vaias fossem ouvidas no segundo round.

O terceiro parecia começar do mesmo jeito, e aí, Bethe tratou de tentar animá-lo. Com as mãos, chamou Holm para a luta e chegou a abaixar a guarda, provocando a rival. Justamente quando parecia distraída, a brasileira levou um chute alto, na cabeça, e caiu. Ainda houve tempo para a norte-americana acertar um soco antes do árbitro interromper o combate e confirmar sua vitória.

Outro brasileiro que subiu no octógono neste sábado foi Rafael Dos Anjos. Ex-campeão dos pesos leves, ele fez sua estreia no peso-médio e saiu vencedor. Por decisão unânime dos juízes, derrotou o belga Tarec Saffiedine na luta que abriu o card principal em Cingapura.