Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, corta fatia na IBM em um terço

A holding do bilionário Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, já vendeu cerca de um terço de suas ações na International Business Machines (IBM) este ano, afirmou Buffett em entrevista à emissora americana CNBC.

A Berkshire, que tinha cerca de 81 milhões de ações da IBM no fim do ano passado, se desfez de 24 milhões ou 25 milhões de ações da empresa de tecnologia, de acordo com a CNBC. As ações foram vendidas por mais de US$ 180 cada, declarou Buffett. O valor de compra havia sido em torno de US$ 170, segundo relatório da holding.

A notícia veio antes do disputado encontro anual da Berkshire, que acontecerá neste sábado em Omaha (Nebraska).

Às 10h55 (de Brasília), as ações da IBM operavam em forte baixa em Nova York, de 2,43%, a US$ 155,18. Fonte: Dow Jones Newswires.