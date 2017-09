Benzema não se recupera de lesão e desfalca Real Madrid na Liga dos Campeões

Se terá o retorno de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid não poderá contar com o atacante francês Karim Benzema para o duelo desta quarta-feira, na Espanha, contra o APOEL, do Chipre, em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa.

Benzema sofreu uma contusão muscular na perna direita, no empate com o Levante, sábado, pelo Campeonato Espanhol, e não se recuperou em tempo. Sem treinar nesta terça-feira, ele ainda está em processo de recuperação e foi vetado pelo departamento médico.

Com a ausência do francês, o técnico Zinedine Zidane acenou que pode dar uma chance a Borja Mayoral, jovem atacante de apenas 20 anos. “Creio muito em Mayoral, que é jovem e tem fome”, assegurou o treinador do Real Madrid, atual bicampeão da Liga dos Campeões.

Já Cristiano Ronaldo atuará novamente pelo clube espanhol após ter recebido uma suspensão de cinco jogos devido à agressão ao árbitro que apitou o confronto de ida da final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona, no Camp Nou. Neste período, o atleta ao menos pôde representar a seleção portuguesa nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

“Ele está bem preparado, como demonstrou no início da temporada”, avaliou o goleiro Keylor Navas nesta terça-feira. “Todas as partidas são diferentes, mas sua gana e ambição são muito importantes para a equipe.”