‘Benefício pode ser revisto se houver ilícito’

Ela Wiecko, subprocuradora-geral da República

Qual avaliação faz sobre a Operação Lava Jato? Fará mudanças na equipe das investigações?

É um trabalho impressionante pelo volume, e um trabalho de equipe incomparável com o que antes se fazia, mesmo no mensalão. Darei continuidade e proponho equipar melhor as forças-tarefa com tecnologia.

Qual sua opinião sobre o projeto das 10 medidas de combate à corrupção? Defende o texto como foi enviado ao Congresso?

O movimento foi importante para chamar atenção à necessidade de reformas. Porém, a pressa não combina com a reflexão. O aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores não são eficientes. Mas há medidas boas, como as que estabelecem recuperação do lucro e eficiência dos recursos.

Sobre a imunidade penal nas colaborações, vai rever acordos?

É uma quebra do paradigma da obrigatoriedade da ação penal. A revisão de benefício concedido poderá ocorrer se identificado ilícito penal praticado pelo colaborador, que não tenha sido descrito no acordo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.