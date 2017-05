Bellucci perde duas posições e deixa o Top 60 do ranking da ATP

O brasileiro Thomaz Bellucci está fora do grupo dos 60 melhores tenistas do mundo. Na atualização do ranking da ATP influenciada pelos resultados dos torneios que antecederam a disputa de Roland Garros e foram realizados na semana passada, o tenista paulista perdeu duas posições e caiu para a 61ª colocação, com 827 pontos.

Bellucci, que estreou no Grand Slam parisiense com vitória sobre o sérvio Dusan Lajovic no último domingo, participou na semana passada do Torneio de Genebra e foi eliminado logo na sua estreia ao cair para o russo Andrey Kuznetsov. E esse desempenho ruim o levou a perder terreno no ranking mundial do tênis.

Outro brasileiro que atuou em Genebra, Rogério Dutra Silva teve desempenho melhor, tanto que venceu na sua estreia, diante do português João Sousa, abandonando por lesão o duelo seguinte, contra o suíço Stan Wawrinka. Ainda assim, perdeu uma posição no ranking e agora está na 79ª posição.

Já Thiago Monteiro, outro representante brasileiro no Top 100, permaneceu em 95º lugar no ranking da ATP, após perder no seu jogo de estreia no Torneio de Lyon para o britânico Kyle Edmund.

O Top 10 do ranking não sofreu alterações nesta atualização. Assim, o britânico Andy Murray chega para a disputa de Roland Garros na primeira posição, com 10.370 pontos, seguido pelo sérvio Novak Djokovic, com 7.445. Campeão em Genebra, Wawrinka chegou aos 5.695 pontos, permanecendo na terceira posição, à frente do espanhol Rafael Nadal e do compatriota Roger Federer.

Semifinalista em Lyon, o canadense Milos Raonic continua sendo o número 6 do mundo, com o austríaco Dominic Thiem em sétimo lugar e o croata Milos Raonic na oitava posição. O japonês Kei Nishikori, que parou nas semifinais em Genebra, segue na nona colocação, com o alemão Alexander Zverev completando o Top 10.

Já o francês Jo-Wilfried Tsonga “colou” no seleto grupo ao faturar o título do Torneio de Lyon, subindo duas posições e se tornando o 11º colocado no ranking mundial do tênis.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1.º – Andy Murray (GBR), 10.370 pontos

2.º – Novak Djokovic (SER), 7.445

3.º – Stan Wawrinka (SUI), 5.695

4.º – Rafael Nadal (ESP), 5.375

5.º – Roger Federer (SUI), 5.035

6.º – Milos Raonic (CAN), 4.450

7.º – Dominic Thiem (AUT), 4.145

8.º – Marin Cilic (CRO), 3.765

9.º – Kei Nishikori (JAP), 3.560

10.º – Alexander Zverev (ALE), 3.150

11.º – Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.120

12.º – David Goffin (BEL), 3.055

13.º – Grigor Dimitrov (BUL), 2.900

14.º – Tomas Berdych (RCH), 2.885

15.º – Jack Sock (EUA), 2.415

16.º – Gael Monfils (FRA), 2.365

17.º – Lucas Pouille (FRA), 2.320

18.º – Roberto Bautista Agut (ESP), 2.155

19.º – Nick Kyrgios (AUS), 2.155

20.º – Albert Ramos-Viñolas (ESP), 2.065

61.º – Thomaz Bellucci (BRA), 827

79.º – Rogério Dutra Silva (BRA), 673

95.º – Thiago Monteiro (BRA), 570

140.º – João Souza (BRA), 419