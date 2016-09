Beckenbauer teria recebido EUR 5,5 milhões por trabalho ‘voluntário’

Franz Beckenbauer, que sempre afirmou ter trabalhado de maneira gratuita como presidente do Comitê de Organização da Copa do Mundo da Alemanha-2006, teria recebido na realidade 5,5 milhões de euros, que teria tentado esconder do fisco, informa a revista Der Spiegel.

O caso, no entanto, não teria relação com as outras investigações abertas contra Beckenbauer e relacionadas ao Mundial de 2006, mas prejudica um pouco mais a imagem de uma figura emblemática do futebol alemão.

A informação irritou o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Reinhard Grindel, que acusou o “Kaiser” Beckenbauer, de 71 anos, e os organizadores da Copa de 2006 de terem mentido e enganado a opinião pública.

De acordo com o site da Der Spiegel, o dinheiro foi retirado de uma doação de 12 milhões de euros feita por um dos patrocinadores do evento, a empresa de apostas Oddset, a qual Beckenbauer cedeu sua imagem para publicidade.

