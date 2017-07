BC diz que 15 instituições tiveram captação líquida positiva na poupança em junho

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 7, que houve um aumento no número de instituições financeiras com captação líquida na caderneta de poupança. Foram 15 no mês passado. Em maio, haviam sido sete. Em abril, seis haviam registrado mais depósitos do que saques na poupança. Atualmente há 19 instituições que, conforme o BC, apresentam captação relevante na poupança.

Na quinta-feira, 6, o BC informou que o saldo entre entradas e saídas na poupança no mês passado havia sido positivo em R$ 6,09 bilhões. Foi a segunda captação líquida mensal registrada em 2017 e o melhor resultado para junho desde 2013, quando houve captação de R$ 9,451 bilhões.

“A liberação dos saldos de FGTS explica parte dessa captação líquida. Mas é relevante que o número de instituições com captação líquida positiva tenha aumentado: foram 15 em junho”, pontuou o chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro do BC, Gilneu Vivan.