BC da Turquia decide manter taxas de juros

O Banco Central da Turquia decidiu nesta quinta-feira não alterar suas principais taxas de juros, como esperado. A intenção com isso é provocar uma desaceleração inflacionária, enquanto o crescimento econômico no país segue em patamar forte.

O BC turco manteve a taxa de juros de recompra em uma semana em 8%. Além disso, a taxa de concessão de empréstimo no overnight segue em 9,25% e a taxa de tomada de empréstimo no overnight, em 7,25%. Também não foi alterada a taxa de 12,25% para empréstimos para liquidez no fim do pregão, que cobra mais dos bancos turcos caso eles precisem emprestar logo antes do fechamento dos mercados locais.

A manutenção das taxas de juros era prevista pelos dez economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

“O banco central continuará a usar todos os instrumentos disponíveis para buscar o objetivo da estabilidade de preços. A posição restrita da política monetária será mantida até que a perspectiva da inflação tenha melhora significativa”, afirmou o BC em comunicado.

A instituição disse que dados recentes indicam uma recuperação da política econômica. Se necessário, o BC turco afirmou ainda que poderia apertar mais a política monetária. Fonte: Dow Jones Newswires.