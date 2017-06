Bayern anuncia contratação do meia Gnabry, promessa do futebol alemão

O Bayern de Munique acertou neste domingo a contratação de mais um talento para seu já estrelado elenco. O clube anunciou o meia Serge Gnabry, de 21 anos, que estava no Werder Bremen e é considerado uma das principais promessas do futebol alemão. O jogador assinou contrato por três temporadas com a equipe e comemorou a transferência.

“É uma grande honra me tornar parte do Bayern de Munique. Será um período animador e estou muito ansioso para isto”, disse em entrevista ao site do clube. “Estamos muito felizes pelo Serge Gnabry, um jovem jogador alemão, estar chegando ao Bayern. Serge evoluiu muito em Bremen”, considerou o CEO do clube, Karl-Heinz Rummenigge.

Apesar dos 21 anos, Gnabry chega já ao quarto clube da carreira. Ele foi revelado nas divisões de base do Arsenal, atuou por empréstimo ao West Bromwich e chegou ao Werder Bremen no início da temporada passada. Pela equipe, marcou 11 gols durante o ano.

Gnabry já teve oportunidades na seleção alemã e é visto como uma aposta para a Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Ele esteve com seu país na última Olimpíada, em 2016, no Rio, e conquistou a medalha de prata. Na ocasião, foi o artilheiro da competição com seis gols.