Base vai responder e resistências estão diminuindo, diz Perondi sobre PEC

O relator da PEC do teto dos gastos, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), afirmou nesta terça-feira, 20, que ainda não tomou uma decisão sobre as alterações que irá fazer no projeto enviado pelo Executivo, mas pediu aos jornalistas: “Me ajudem”, para a aprovação.” “Tenho confiança de que a base vai responder, resistências estão diminuindo”, disse.

Segundo ele, o presidente Michel Temer está sendo muito firme e chegou a dizer que irá pessoalmente ao Congresso conversar com deputados e senadores em prol da matéria. “Ele vai usar estratégia do impeachment”, afirmou.

Com o argumento de que os deputados entendem que ficarão mais empoderados, Perondi disse que a PEC do teto do gasto sairá do Congresso melhor do que chegou. “Sairá aprimorada”, garantiu.

Previdência

O deputado peemedebista disse ainda que, se fosse jovem, ia querer a reforma da Previdência o quanto antes. Defendendo o governo Temer, ele garantiu que o presidente irá enviar até o começo de outubro um projeto ao Congresso. “Se governo deverá mandar reforma da Previdência no começo de outubro, ela pode passar no primeiro semestre de 2017 e isso será excepcional. Mas não há hipótese de deixar para o fim do ano que vem. O governo está tomando medidas que independem de marco legal.”

Reforma trabalhista

Ele disse ainda que a reforma trabalhista será enviada em novembro. “Três reformas virão, fora todas as outras. Michel está decidido e enérgico, ele é estadista e veio desta Casa”, destacou.