Base monetária da zona do euro tem alta anual de 5,3% em março

A base monetária (M3) da zona do euro, uma ampla medida do dinheiro disponível no bloco, subiu 5,3% em março ante igual mês do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central Europeu (BCE). O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam ganho de 4,7%.

Na média móvel de três meses até março, a oferta monetária registrou acréscimo de 4,9%, superando a projeção do mercado, que também era de alta de 4,7%.

A concessão de empréstimos a empresas, por sua vez, cresceu 2,3% na comparação anual de março, após expandir 1,9% em fevereiro. Já os empréstimos a famílias subiram 2,4% no mês passado, após registrarem alta de 2,3% em fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.