Bari recebe cúpula de ministros das Finanças do G7

BARI, 11 MAI (ANSA) – Começou nesta quinta-feira (11), em Bari, no sul da Itália, a cúpula anual dos ministros das Finanças dos países do G7: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido, além da anfitriã e da União Europeia.

O encontro vai até o próximo sábado (13) e conta com a presença do secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, que se reuniu a portas fechadas com o ministro italiano das Finanças, Pier Carlo Padoan. Também participam da cúpula os presidentes dos bancos centrais do G7.

No entanto, as principais discussões só devem acontecer nesta sexta-feira (12), em meio a um imponente esquema de segurança, apesar de até agora nenhum problema ter sido registrado. Existe a expectativa de que a Itália leve à mesa de negociações uma discussão para unificar o tratamento fiscal dos gigantes da internet, como Google, Amazon e Airbnb.

Em março, fontes ouvidas pela ANSA disseram que Alemanha e França estariam prontas a apoiar um novo imposto sobre as multinacionais da web, mas o tema é bastante delicado, já que precisa envolver diversos países contemporaneamente para evitar desequilíbrios.

“Estamos orgulhosos em hospedar seus trabalhos, que enfrentarão temas prioritários da agenda política internacional, a começar pela luta contra a desigualdade e a pobreza”, declarou o prefeito de Bari, Antonio Decaro, durante a recepção aos ministros em um teatro da cidade.

Já a cúpula dos líderes do G7 ocorrerá entre 26 e 27 de maio, em Taormina, na Sicília, e contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (ANSA)