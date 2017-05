B3: mercado de CRA está aquecido neste ano com movimentação de R$ 3 bi até abril

São Paulo, 29/5 – A B3 registrou movimentação de mais de R$ 3 bilhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) nos primeiros quatro meses de 2017. Em nota, a bolsa, combinação de negócios da BM&FBovespa e a Cetip, informa que ao final de abril o estoque de CRA superou a marca de R$ 20 bilhões, mais do que o dobro dos R$ 9 bilhões atingidos no mesmo mês do ano passado.

“Dentre as ofertas ocorridas nesse período, destacam-se as operações do Grupo Pão de Açúcar, de R$ 1 bilhão, da Klabin, de R$ 845 milhões, e São Martinho, R$ 500 milhões”, diz a B3. “Com relação a maio, vale mencionar a oferta de Raizen, de R$ 969 milhões, e de Ipiranga, de R$ 1 bilhão.”

Segundo a bolsa, O prazo médio dos CRAs que estão atualmente na carteira dos investidores é de cinco anos.