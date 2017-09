Azul vai operar voos de Ribeirão Preto a duas capitais do Nordeste no verão

A Azul anunciou que operará, durante o próximo verão, voos diretos de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para as capitais Natal e Maceió. Hoje, a aérea oferece voos diretos e regulares de Ribeirão Preto apenas para Porto Seguro e Recife.

Em nota, a empresa informou que aposta no alto potencial de demanda de Ribeirão Preto e municípios vizinhos. A expectativa é conseguir ocupar 100% dos assentos nesses voos.

As frequências Ribeirão Preto-Natal serão realizadas entre 31 de dezembro e 28 de janeiro de 2018, com voos partindo da cidade paulista às 12h55, sempre aos domingos. Para Maceió, os voos serão feitos aos sábados, entre 30 de dezembro e 27 de janeiro.

Na semana passada, a Azul anunciou que irá ofertar, também durante a alta temporada, quatro frequências semanais para Punta Del Este, no Uruguai, partindo de São Paulo (Viracopos) e Porto Alegre. As ligações começarão em 21 de dezembro e irão até 4 de fevereiro. Também serão oferecidos 70 voos extras entre a capital gaúcha e Montevidéu nos próximos feriados de outubro, Finados e ao longo do verão.