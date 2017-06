Azul terá duas novas rotas diretas entre o Brasil e Buenos Aires

A Azul anunciou nesta terça-feira, 27, que passará a operar duas novas rotas internacionais que, inicialmente, atenderão o período de alta temporada de verão, a partir de dezembro. A companhia terá voos diários conectando Navegantes (SC) e Buenos Aires (Ezeiza) e voos semanais, aos sábados, ligando Cabo Frio (RJ) à capital argentina.

Em comunicado, a Azul diz que as duas rotas permitirão “um fluxo rápido de argentinos para os destinos brasileiros, como por exemplo Balneário Camboriú e Búzios”. A empresa ainda ressalta que os clientes das regiões Sul e Sudeste do Brasil poderão chegar a Buenos Aires com maior conforto – atualmente, a companhia opera voos diários e regulares para a capital argentina apenas a partir de Belo Horizonte.

Entre 11 de dezembro e 17 de fevereiro, a Azul terá voos diários partindo de Navegantes às 14h e chegando em Buenos Aires às 15h25 – o retorno deixará o aeroporto de Ezeiza às 16h e aterrissará em Santa Catarina às 19h. Já entre 18 de fevereiro e 4 de março, os voos sairão de Navegantes às 14h e pousarão na Argentina às 16h25, deixando Buenos Aires à 1h e retornando ao Brasil às 19h.

Quanto aos voos de Cabo Frio, a Azul informa que, entre 16 de dezembro e 23 de fevereiro, as operações sairão do Rio de Janeiro às 11h e chegarão em Buenos Aires às 13h25, deixando a capital argentina às 14h e pousando em Cabo Frio às 18h05, sempre aos sábados. Entre 24 de fevereiro e 3 de março, os voos deixarão o Rio às 11h e aterrissarão em Ezeiza às 14h25, voltando às 15h e chegando em Cabo Frio às 18h05, também aos sábados.

“Queremos ampliar cada vez mais nossa presença na Argentina, oferecendo opções mais rápidas para nossos vizinhos portenhos chegarem aos seus destinos preferidos no Brasil”, diz, em nota, o diretor de Planejamento de Malha da Azul, Daniel Tkacz. “O contrário também acontecerá, já que os brasileiros gostam muito de viajar para Buenos Aires.” As operações, quando aprovadas pelas autoridades brasileiras e argentinas, serão realizadas com aeronaves Embraer 195, com capacidade para até 118 pessoas.