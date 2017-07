Avião com nove a bordo cai no Caribe venezuelano

Um avião do governo venezuelano com nove pessoas a bordo sofreu um acidente nesta terça-feira, nas águas do Caribe, informou o ministro do Interior, Néstor Reverol, sem revelar o paradeiro dos passageiros.

A aeronave Grumman sofreu o acidente a 40 milhas náuticas de onde havia decolado, a ilha Margarita. O piloto tentou voltar ao aeroporto por uma “falha de controle do voo”, disse o ministro à emissora estatal VTV.

O voo se dirigia ao aeroporto Maiquetía, na região de Caracas, levando cinco pilotos, um técnico e um auxiliar, todos do Serviço Coordenado de Transporte Aéreo do Executivo Nacional, além de outras três pessoas.

Reverol não informou a identidade dos ocupantes da aeronave e tampouco seu estado após o acidente.

“Eles tentaram pousar na água, já que não iam chegar ao aeroporto de Margarita, mas infelizmente se acidentaram”, explicou o ministro, indicando que 100 agentes, de diversas forças, iniciaram uma operação de buscas pelo avião.

“Ainda não podemos dar informações sobre o resultado da operação”.