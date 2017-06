Avanço de serviços é mais um sinal de recuperação da economia, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o avanço do setor de serviços em abril é mais um sinal de recuperação da economia. Em sua conta no Twitter, o ministro ressaltou que serviços era o único componente negativo do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. “Resultado de abril mostra reação deste setor”, completou.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, o volume de serviços prestados avançou 1% em abril ante março.

No Twitter, Meirelles ressaltou que transporte foi o destaque neste crescimento. Os serviços de transporte também avançaram 1,0% na mesma base de comparação.