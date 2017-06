Avaí deve ter mudanças para se reabilitar diante do Flamengo na Ressacada

Claudinei Oliveira adotou o clima de mistério no Avaí. A derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na última quarta-feira arrastou o time para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O sinal de alerta está, de novo, ligado.

Neste domingo, às 16 horas, o time recebe o Flamengo na Ressacada, em Florianópolis, pela sexta rodada, e pode ter algumas mudanças no time titular, já que Judson e Júnior Dutra ainda precisam ser reavaliados pelos médicos.

“Vamos aguardar para saber se há alguma alteração. Acho difícil que o Júnior Dutra jogue, pela questão muscular. Quando há reincidência da lesão, é preciso tomar cuidado. Acredito que o Judson deve voltar”, disse Claudinei Oliveira, admitindo a saída de Wellington Simião.

Em Minas Gerais, o titular ao lado de Rômulo foi Lourenço, mas Willians ou Diego Tavares também podem pintar no time titular. Outra dúvida está na lateral direita. Recém-chegado ao clube, Maicon, ex-seleção brasileira, trabalhou normalmente com bola durante a semana, está inscrito na Confederação Brasileira de Futebol e deve ser relacionado para a partida, mesmo que para o banco de reservas.