Ator de ‘Gotham’ pede ajuda no Twitter para encontrar filha desaparecida

O ator Donal Logue, conhecido pela série Gotham, está utilizando o Twitter para buscar ajuda para encontrar sua filha, que está desaparecida desde o começo da semana.

Jade Logue, que prefere ser chamada de Arlo, tem 16 anos e desapareceu na região do Brooklyn, em Nova York.

De acordo com a polícia de Nova York, em comunicado à revista People, “a adolescente foi encontrar um amigo e não retornou para casa”. O caso foi denunciado à polícia na terça-feira, 27.

Na madrugada desta sexta-feira, Donal Logue foi ao Twitter pedir para Jade/Arlo voltar para casa. “Jade, nós sentimos sua falta e te amamos”, escreveu. “Por favor, volte para casa. Se você vir isso, saiba que eu te amo e sinto sua falta profundamente.”

A mãe de Jade/Arlo, Kasey Smith, ex-esposa do ator, também está utilizando o Twitter em busca de ajuda. “Esta é a minha criança, Jade Logue. Ela está desaparecida desde segunda-feira na área do Brooklyn.

Jade. we miss you and love you. please come home. If you can see this, just know I love and miss you dearly https://t.co/2s6A7OAGq6

— donal logue (@donallogue) 30 de junho de 2017