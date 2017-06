‘Átomo gigante’ é exposto em Bolonha para G7 do Meio-Ambiente

BOLONHA, 5 JUN (ANSA) – Uma réplica do gigante “Átomo de Bruxelas” está em exposição na Praça XX de Setembro, em Bolonha, para a semana do G7 do Meio-Ambiente. O objeto, que pesa dois mil quilos, é totalmente feito de latas e tampas de alumínio reciclado.

Símbolo europeu da racionalidade, da cooperação, de novas fronteiras de pesquisa científica e da sustentabilidade, o “Átomo de Bolonha” conta com uma estrutura de 11 metros de altura. Para realizar a reprodução do monumento da capital belga, o Consórcio de Embalagens de Alumínio (CIAL) utilizou cerca de 160 mil latas de refrigerante.

“Esse maxi-átomo ‘reciclado’ de latas de alumínio nos faz lembrar do quanto é importante a descartagem correta de resíduos. A reciclagem do alumínio nos permitiu, nesses últimos anos, alcançar e superar os objetivos previstos na normativa europeia”, afirmou o ministro do Meio Ambiente, Gian Lucca Galletti. “A Itália está em primeiro lugar na Europa, com mais de 27 mil toneladas de restos reciclados”, acrescentou.

Graças a inciativa do CIAL, a reprodução do átomo entrou na lista dos grandes monumentos-símbolos feitos de lata. O objeto, que ajuda a valorizar o trabalho artístico oriundo de material reciclável, ficará em exposição até o próximo dia 12.

O G7 do Meio-Ambiente acontecerá em Bolonha nos dias 11 e 12 de junho e contará com diversas atividades promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente, a fim de tornar a cidade a ‘capital internacional do ambiente’ no mês de junho. (ANSA)