Ato a favor de Lula reúne 5 mil; protesto contrário tem 100 pessoas, diz PM-PR

A Policia Militar do Paraná informou na noite desta quarta-feira, 10, que o número de manifestantes no ato a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a cinco mil. No protesto contrário ao petista, eram 100.

Os manifestantes favoráveis a Lula se concentram na Praça Santos Andrade, em frente à Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Já o ato contra Lula ocorre em frente ao Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico, em Curitiba (PR).